У Херсоні затримали трьох українців, що викрали 500 тис. грн з карток іноземців

Нацполіція затримали зловмисників, які незаконно отримували доступ до клієнт-банку громадян Латвії.

Працівники правоохоронних органів викрили трьох осіб, які з банківських карток іноземців викрадали гроші. За отриманні незаконним шляхом кошти вони купували різноманітну техніку. Завдані збитки сягають понад 500 тис. грн.

Читайте: У Київській області затримали банду вимагачів і торговців зброєю

За даними поліції, зловмисниками виявились мешканці Кривого Рогу віком від 25 до 30 років, які тимчасово проживали у Херсоні.

Під час обшуків були вилучені нові смартфони, планшети та товарні чеки на придбаний товар, а також автомобіль, яким пересувались злочинці.

Справу відкрито за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) КК України. Зловмисникам загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується повідомлення про підозру та встановлюється коло потерпілих та точна сума завданих збитків.

Надзвичайні події Кривого Рогу

У Кривому Розі правоохоронці зупинили діяльність наркодилерів. За місяць зловмисники заробляли близько 1,5 млн грн. Продукцію збували на території міста через інтернет.

У групі було сім місцевих жителів віком від 20 до 53 років. Шістьом особам вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а одному призначили цілодобовий домашній арешт.