Работники уголовного розыска Национальной полиции Украины раскрыли убийство действующего следователя Службы безопасности Украины.

Убийство произошло ночью 15 июля. В Киеве обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Злоумышленники скрылись с места совершения преступления.

— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано двух ранее судимых лиц. Причастность нелюдей к совершению убийства подтверждена изъятыми при проведении обысков доказательствами, — отметили в Департаменте уголовного розыска.

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Сейчас проводят следственно-розыскные действия. Мотивы преступления определяют как корысные.

В Оболонском районе Киева на улице Иорданская ночью 15 июля нашли убитым сотрудника СБУ Романа Закладного.

Мужчина находился на должности следователя по особо важным делам и 15 июля должен был выходить на пенсию.