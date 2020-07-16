PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вбивство співробітника СБУ Закладного: підозрюваних затримали

Працівники карного розшуку Національної поліції України розкрили вбивство чинного слідчого Служби безпеки України.

Вбивство сталося вночі 15 липня. У Києві виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Зловмисники зникли з місця вчинення злочину.

– В результаті проведення оперативно- розшукових заходів встановлено та затримано двох раніше судимих осіб.

Причетність нелюдів до вчинення вбивства підтверджена вилученими під час проведення обшуків доказами, – зазначили у Департаменті карного розшуку.

Читайте: Обличчя було у крові та синцях: що відомо про смерть слідчого СБУ Закладного

Наразі проводять слідчо-розшукові дії. Мотиви злочину визначають як корисливі.

В Оболонському районі Києва на вулиці Йорданська вночі 15 липня знайшли вбитим співробітника СБУ Романа Закладного.

Чоловік перебував на посаді слідчого з особливо важливих справ і 15 липня, мав виходити на пенсію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка