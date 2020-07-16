Працівники карного розшуку Національної поліції України розкрили вбивство чинного слідчого Служби безпеки України.

Вбивство сталося вночі 15 липня. У Києві виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Зловмисники зникли з місця вчинення злочину.

– В результаті проведення оперативно- розшукових заходів встановлено та затримано двох раніше судимих осіб. Причетність нелюдів до вчинення вбивства підтверджена вилученими під час проведення обшуків доказами, – зазначили у Департаменті карного розшуку.

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Наразі проводять слідчо-розшукові дії. Мотиви злочину визначають як корисливі.

В Оболонському районі Києва на вулиці Йорданська вночі 15 липня знайшли вбитим співробітника СБУ Романа Закладного.

Чоловік перебував на посаді слідчого з особливо важливих справ і 15 липня, мав виходити на пенсію.