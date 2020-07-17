Був упевнений, що справу замнуть: у Миколаєві судять копа, що зґвалтував школярку

У Миколаєві 17 липня розпочався суд над екс-поліцейським, якого звинувачують у зґвалтуванні одинадцятикласниці.

Фігурант справи працював інспектором ювенальної поліції Таїровського відділу поліції Одеси та особисто знав і дівчину, і її матір.

Попри результати експертизи, які виявили біоматеріал на білизні школярки, 29-річний Михайло Положенцев своєї вини не визнав.

За даними слідства, 17-річна дівчина була “підопічною” Положенцева, тому що через конфлікти з мамою часто втікала із дому.

Після чергової втечі чоловік скористався безпорадністю школярки, запросив до себе додому і зґвалтував.

До поліції потерпіла звернулася після розмов із вчителем, а підозру кривднику вручили аж через 5 місяців.

За цей час Положенцев встиг звільнитися, виїхати за кордон та повернутися назад в Одесу. Екс-поліцейський думав, що за цей час справу замнуть.

За рішенням суду 17 липня зловмисника на два місяці помістили до камери СІЗО, з можливістю внесення застави у розмірі 150 тис. гривень.

Якщо вину буде доведено, екс-поліцейський проведе за ґратами від 7 до 12 років.

Сюжет Надзвичайних новин

Тим часом поліція розслідує ще одне зґвалтування в Одесі – 34-річний місцевий житель звинувачується у розбещенні 17-річної дівчини, яку він погодився підкинути додому з пляжу.

За словами фігуранта, дівчина була у стані сильного алкогольного сп’яніння та першою почала натякати на романтичне продовження знайомства.

Однак потерпіла доводить, що чоловік скористався тим, що вона від втоми заснула у нього в автомобілі.