У Дніпрі силовики СБУ викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого займались вимаганням і розбійними нападами на підприємців декількох регіонів.

Загальна сума викрадених коштів складає декілька сотень тисяч доларів США.

– Фігуранти систематично “вибивали” гроші з представників комерційних структур, зокрема малого бізнесу. У разі несплати “данини” зловмисники погрожували насильством та фізичною розправою, – йдеться у повідомленні.















Вимагали $180 тис. у керівника IT-компанії: у Дніпрі затримали злочинне угруповання / 4 фотографии

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Зокрема, було доведено факт вимагання від підприємця ІТ-сфери передати у власність злочинців розроблене ним програмне забезпечення або ж відкупитися, заплативши $180 тис.

Схожі “схеми” були задіяні стосовно власника одного із СТО та представника тенісного клубу.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді перебуванні у СІЗО для затриманих учасників банди.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Служба безпеки України???????? (@securityservice_ukraine) 17 Лип 2020 р. о 6:31 PDT

Сепаратисти у Запоріжжі

На початку липня силами контррозвідки СБУ було виявлено групу зловмисників, які займалися агітацією за створення “Запорізької Народної Республіки”.

Виявилося, що у 2014 році чоловіки всіляко допомагали бойовикам на окупованих територіях Донбасу, а на початку 2020 року розгорнули пропаганду за повалення конституційного ладу та встановлення “республіки” на зразок так званих ЛДНР, але вже у Запоріжжі.

Під час обшуків у квартирах злочинців було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих ЛДНР та РФ, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку.