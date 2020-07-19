В ДТП погиб футбольный тренер Виктор Ряшко и двое детей – СМИ

Обновлено в 21.40. В аварии на Закарпатье погибли водитель Mazda и еще двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний парень, сообщили в Нацполиции.
46-летнюю женщину доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водителя грузовика с ушибами также госпитализировали в медучреждение.
По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК.
Ранее СМИ сообщили, что в ДТП погиб футбольный тренер Виктор Ряшко.
ДТП, в котором погиб тренер любительского ФК Мункач Мукачево, произошло 19 июля в 16.30 возле села Ивановцы.
На видео, которое опубликовали в сети, видно полностью разбитую Mazda и грузовик, который слетел в кювет и загорелся.
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Что известно о Викторе Ряшко
До карьеры тренера Ряшко был футболистом и выступал в союзном чемпионате за Буковину Черновцы, Ниву Тернополь, Кремень Кременчуг на позиции полузащитника.
После того, как в 1990-х годах он стал тренером, под руководством специалиста были такие команды: Нива Тернополь, Закарпатье Ужгород и ФК Мукачево.
Также Ряшко работал спортивным директором ФК Говерла (Ужгород).
ДТП в Харькове, в которой пострадали дети
В Харькове днем 19 июля в результате масштабной аварии пять человек получили травмы, в том числе двое детей.
Правоохранители предварительно установили, что Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, где спровоцировал аварию.
Источник: Нацполиция, Mukachevo.net,
Фото: Mukachevo.net