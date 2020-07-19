В ДТП погиб футбольный тренер Виктор Ряшко и двое детей – СМИ

Обновлено в 21.40. В аварии на Закарпатье погибли водитель Mazda и еще двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний парень, сообщили в Нацполиции.

46-летнюю женщину доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водителя грузовика с ушибами также госпитализировали в медучреждение.

По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК.

Ранее СМИ сообщили, что в ДТП погиб футбольный тренер Виктор Ряшко.



















В ДТП погиб футбольный тренер Ряшко: полиция сообщила подробности / 5 фотографий

ДТП, в котором погиб тренер любительского ФК Мункач Мукачево, произошло 19 июля в 16.30 возле села Ивановцы.

На видео, которое опубликовали в сети, видно полностью разбитую Mazda и грузовик, который слетел в кювет и загорелся.

Читайте: Второе за день: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП

Что известно о Викторе Ряшко

До карьеры тренера Ряшко был футболистом и выступал в союзном чемпионате за Буковину Черновцы, Ниву Тернополь, Кремень Кременчуг на позиции полузащитника.

После того, как в 1990-х годах он стал тренером, под руководством специалиста были такие команды: Нива Тернополь, Закарпатье Ужгород и ФК Мукачево.

Также Ряшко работал спортивным директором ФК Говерла (Ужгород).

ДТП в Харькове, в которой пострадали дети

В Харькове днем 19 июля в результате масштабной аварии пять человек получили травмы, в том числе двое детей.

Правоохранители предварительно установили, что Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, где спровоцировал аварию.

Источник: Нацполиция, Mukachevo.net,

Фото: Mukachevo.net