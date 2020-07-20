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Факти / Надзвичайні події

Упала в шахту на презентації студії: у Харкові загинула фотограф Галина Карацюба

У Харкові загинула б’юті-фотограф Галина Карацюба. Трагедія сталася під час відкриття фотостудії Darkloft.

Про смерті фотографа повідомив Telegram-канал Труха Харків.

Попри заборону організаторів залишати територію студії, жінка пройшла за огорожу на заводі Шевченка, і впала в шахту.

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У неї залишилася маленька дочка.

– Стільки у нас планів, ідей було. На серці такий біль. Так стискається всередині від усвідомлення того, що тебе не стало під час зйомки, впавши в шахту, – написала блогер з Харкова Тетяна Коряк.

 

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Публикация от Галина Карацюба (@galinakaratsiuba_photo)

Загинув футбольний тренер Віктор Ряшко

У ДТП на Закарпатті загинув футбольний тренер Віктор Ряшко. В аварії загинули водій Mazda та ще двоє його пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний хлопець, повідомили в Нацполіції.

46-річну жінку доставили до районної лікарні для надання медичної допомоги.

Джерело: Труха Харків

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