В Луцке мужчина заминировал автобус и взял в заложники 20 человек.
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Стрельба в Луцке
В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.
Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.
Театральная площадь перекрыли полностью, а на месте происшествия работают все соответствующие структуры.
На место захвата заложников прибыли снайперы. В Луцк для координации действий срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков