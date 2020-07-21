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Факты / Происшествия

Стрельба и минирование автобуса в Луцке — трансляция с места захвата заложников

В Луцке мужчина заминировал автобус и взял в заложники 20 человек.

Что происходит сейчас на месте стрельбы в Луцке, смотрите в онлайн-трансляции.

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Стрельба в Луцке

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.

Театральная площадь перекрыли полностью, а на месте происшествия работают все соответствующие структуры.

На место захвата заложников прибыли снайперы. В Луцк для координации действий срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков

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