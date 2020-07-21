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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина та мінування автобуса в Луцьку – трансляція з місця захоплення заручників

У Луцьку чоловік замінував автобус та взяв у заручники 20 людей.

Що відбувається зараз на місці стрілянини у Луцьку, дивіться в онлайн-трансляції.

Читайте: Мінування автобуса у Луцьку – перші фото з місця події

Стрілянина у Луцьку 

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю. Також він повідомив, що в іншій частині міста є міна, яка повинна здетонувати.

Театральний майдан перекрили повністю, а на місці події працюють усі відповідні структури.

На місце захоплення заручників прибули снайпери. До Луцька для координації дій терміново вилетів глава МВС Арсен Аваков

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