У Луцьку чоловік замінував автобус та взяв у заручники 20 людей.
Що відбувається зараз на місці стрілянини у Луцьку, дивіться в онлайн-трансляції.
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Стрілянина у Луцьку
У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.
Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю. Також він повідомив, що в іншій частині міста є міна, яка повинна здетонувати.
Театральний майдан перекрили повністю, а на місці події працюють усі відповідні структури.
На місце захоплення заручників прибули снайпери. До Луцька для координації дій терміново вилетів глава МВС Арсен Аваков