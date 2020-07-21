Вибух біля станції метро Мінська в Києві – перші фото і відео

Біля станції Метро Мінська у Києві, 21 липня, близько 12.30 прогримів вибух.
За даними правоохоронців, було знешкоджено ще два вибухових пристрої, які були закріплені між легковою автівкою та автокіосками біля ринку Мінський.
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Наразі опубліковані перші фото з місця подій.
Увесь периметр, де були знайдені вибухівки перекрито. Правоохоронці досі працюють на місці події та контролюють небезпечну зону. Усі люди, які перебували у радіусі дії вибухових пристроїв евакуйовані.
За останні два тижні це вже другий випадок мінування на станціях метро. 17 липня у Києві на станції Шулявська також стався вибух. Одна людна постраждала та наразі перебуває у лікарні.
Тоді вибухнула сміттєва урна, яка знаходилась перед входом до підземного транспорту.
Джерело: Віталій Кличко, dtp.kiev.ua