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Вибух біля станції метро Мінська в Києві – перші фото і відео

Біля станції Метро Мінська у Києві, 21 липня, близько 12.30 прогримів вибух.

За даними правоохоронців, було знешкоджено ще два вибухових пристрої, які були закріплені між легковою автівкою та автокіосками біля ринку Мінський.

Читайте: У Києві біля станції метро Мінська прогримів вибух

Наразі опубліковані перші фото з місця подій.

  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
  • вибух метро мінська
Вибух біля станції метро Мінська в Києві – перші фото і відео / 3 фотографии

Увесь периметр, де були знайдені вибухівки перекрито. Правоохоронці досі працюють на місці події та контролюють небезпечну зону. Усі люди, які перебували у радіусі дії вибухових пристроїв евакуйовані.

За останні два тижні це вже другий випадок мінування на станціях метро. 17 липня у Києві на станції Шулявська також стався вибух. Одна людна постраждала та наразі перебуває у лікарні.

Тоді вибухнула сміттєва урна, яка знаходилась перед входом до підземного транспорту.

Джерело: Віталій Кличко, dtp.kiev.ua

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