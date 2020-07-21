Захоплення заручників у Луцьку: терорист погрожує дистанційно підірвати бомбу

Терорист з Луцька, який захопив автобус з заручниками, погрожує підірвати вибуховий пристрій в іншому місці. Каже, що має дистанційне керування.

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

За попередніми даними, громадянин захопив рейсовий автобус приміського сполучення з десятьма пасажирами. Змусив приїхати його на Театральний майдан у центрі міста.

– Чоловік повідомив, що автобус замінований. Має на озброєнні автомат та велику кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно, – заявили у прокуратурі.

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Прокуратура здійснює процесуальне керівництво слідства за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей. Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

З автобуса пролунало декілька пострілів, пошкоджено два вікна. Відомостей про постраждалих наразі немає.

На центральній площі Луцька чоловік захопив автобус з пасажирами. Заявив, що підірве його, якщо не виконають його умови.

Театральний майдан перекрили повністю. На місце події приїхав спецназ та снайпери.

До Луцька вилетів очільник МВС Арсен Аваков. Справу взяв на контроль президент Володимир Зеленський.

За даними МВС, заручників захопив чоловік на ім’я Максим Плохой. Він каже, що виступає проти системи влади в Україні.

Джерело: прокуратура Волинської області