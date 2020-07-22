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Факти / Надзвичайні події

У Харкові чоловік “захопив” будинок через сварку з власницею

У Харкові затримали 50-річного чоловіка, який заявив, що захопив будівлю по вулиці Бондаренківській.

22 липня він зателефонував в поліцію і повідомив, що у нього є вибухівка і зброя, а в будинку він тримає в заручниках жінку.

За викликом виїхали слідчо-оперативна група і керівництво Київського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління.

У Харкові чоловік захопив будинок через сварку з власницею

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Поліцейські встановили, що будинок, який захопив зловмисник, належить 41-річній жінці.

Коли вони приїхали на місце виклику, жінка була вдома. Зараз її життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Співробітники поліції не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів у неї вдома.

Чоловіка, який подзвонив в поліцію, затримали. Ним виявився уродженець Харківської області. Встановлено, що у чоловіка є конфлікт з власницею будинку.

За дзвінок чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

Поліція вдень 22 липня повідомила, що перевіряє інформацію про захоплення заручників у Харкові. На місце виїхало керівництво Київського райвідділу поліції та оперативники. На щастя, вона не підтвердилася.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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