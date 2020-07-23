ДТП в Винницкой области: погибли четыре человека

В 5.30 23 июля в Литинском районе на автодороге возле села Лукашовка Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием Opel Zafira и грузовика MAN.
В Opel находились семь человек. Четыре пассажира легковушки погибли, двое получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водители обоих транспортных средств доставлены в больницы.
После удара MAN выехал на обочину и перевернулся.
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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности участников аварии.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).
Санкция статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
ДТП на Закарпатье
Вечером 22 июля в селе Ботар на Закарпатье депутат Виноградовского районного совета Иван Удуд сбил насмерть 19-летнего парня.
Депутат за рулем Toyota Land Cruiser выезжал с обочины и врезался в мотоциклиста, ехавшего по дороге.
В результате ДТП он получил серьезную травму черепа и умер на месте.