ДТП в Винницкой области: погибли четыре человека

В 5.30 23 июля в Литинском районе на автодороге возле села Лукашовка Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием Opel Zafira и грузовика MAN.

В Opel находились семь человек. Четыре пассажира легковушки погибли, двое получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водители обоих транспортных средств доставлены в больницы.

После удара MAN выехал на обочину и перевернулся.

Читайте: Сбежал к матери после ДТП: во Львове 33-летний водитель сбил 16-летнюю девушку

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности участников аварии.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

Санкция статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.















На Виннитчине Opel влетел в грузовик: четверо погибших / 4 фотографии

ДТП на Закарпатье

Вечером 22 июля в селе Ботар на Закарпатье депутат Виноградовского районного совета Иван Удуд сбил насмерть 19-летнего парня.

Депутат за рулем Toyota Land Cruiser выезжал с обочины и врезался в мотоциклиста, ехавшего по дороге.

В результате ДТП он получил серьезную травму черепа и умер на месте.