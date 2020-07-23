ДТП у Вінницькій області: загинули чотири людини

О 5.30 23 липня в Літинському районі на автодорозі біля села Лукашівка Вінницької області сталася смертельна ДТП за участю Opel Zafira і вантажівки MAN.

В Opel знаходилися семеро людей. Чотири пасажири легковика загинули, двоє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Водії обох транспортних засобів доставлені в лікарні.

Після удару MAN виїхав на узбіччя і перекинувся.

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На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Встановлюються особи учасників аварії.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.















На Вінниччині Opel влетів у вантажівку: четверо загиблих / 4 фотографии

ДТП на Закарпатті

Увечері 22 липня в селі Ботар на Закарпатті депутат Виноградівської районної ради Іван Удуд збив на смерть 19-річного хлопця.

Депутат за кермом Toyota Land Cruiser виїжджав з узбіччя і врізався в мотоцикліста, що їхав по дорозі.

В результаті ДТП він отримав серйозну травму черепа і помер на місці.