В Кривом Роге на Днепропетровщине трое мужчин похитили ребят в возрасте 14 и 16 лет, закрыли их в гараже и пытали полутора суток.

В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Ребят доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

С места происшествия изъяты орудия преступления: биту, ножи и пистолет травматического действия.







В Кривом Роге двоих подростков похитили и пытали в гараже / 2 фотографии

Как установили полицейские, ребят похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник авто, а затем вывезли в лесополосу, где стали избивать подростков и пытать. Избитых детей привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли их в подвале.

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Полиция открыла три уголовных производства за: умышленное убийство, незаконное лишение свободы или похищение человека и пытки. Одного из нападавших задержали, сейчас продолжаются меры по задержанию еще двух подозреваемых.

Похищение Сергея Ткаченко

В начале июля неизвестные похитили столичного бизнесмена Сергея Ткаченко возле метро Дорогожичи.

Злоумышленники держали его в подвале, где били и пытали, требуя деньги.