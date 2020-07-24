Більше двох тижнів бізнесмен Сергій Ткаченко провів у полоні. Чоловіка серед білого дня викрали з перукарні.

Незнайомці підійшли до нього та назвалися працівниками карного розшуку. Чоловіки попросили йти за ними щоб допитати та відпустити додому. Що це – брехня, Сергій зрозумів, щойно всі сіли у машину.

– Мені тут же натягнули чорну шапку на голову, зав’язали рот скотчем. І, так як я почав чинити опір, вони почали пов’язувати мені ноги теж скотчем. Куди їхали незрозуміло, тому що я лежав головою вниз між ногами, – розповідає Сергій.

Коли настали сутінки, бізнесмена перевели в гараж, всередину. Драбиною його спустили в оглядову яму. І тоді вже зняли скотч з обличчя та ніг. Замість клейкої стрічки на зап’ястках застібають кайданки. У холоді та абсолютній темряві, чоловік провів три наступні доби.

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Сергію сказали, що він заборгував 25 мл доларів. Чоловікові погрожували, що поруч з ним може опинитися вся сім’я.

Чоловікові обіцяли відрізати вуха та пальці. Він вивчив голоси бандитів, їхню манеру поведінки і зробив висновки: слідкують за ним щонайменше семеро. Жодного разу Сергія Ткаченка не лишали на самоті.

Того ранку з трьох наглядачів поруч лишився всього один. Сергій Ткаченко саме чекав слушної нагоди, аж раптом – страшний гуркіт, і в підвал увірвалися спецпризначенці.

Бо затримали тільки одного, і треба було терміново шукати інших! Та дуже швидко впіймали ще чотирьох. Ось вони, жорстокі кати. Всі – мешканці Київщини, і всі – вже за ґратами, чекають подальшої долі. За це їм загрожує 10 років ув’язнення. Всіх організаторів та замовника встановила поліція.

Нещодавно стало відомо про катування двох викрадених підлітків у Кривому Розі. Після звільнення дітей доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями.

На місці події правоохоронці виявили та вилучили знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії.