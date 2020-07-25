ДТП під Києвом: подробиці ДТП 25 липня 2020 під Києвом

На околиці села Семиполки під Києвом сталась ДТП – вантажівка зім’яла легковий автомобіль Volkswagen та перекинула мікроавтобус.

Легковик виїхав на зустрічну смугу, де зачепив фуру. Її занесло просто в лоб автобусу, повного людей.

Водій автобуса встиг зманеврувати та виїхав на узбіччя, але там перевернувся.

– Від удару легковик перетворився на купу металу. На місці медики, поліція і рятувальники. Рух ускладнено, – йдеться в повідомленні.

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Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик, є загиблі / 3 фотографии

У аварії загинув водій Volkswagen, госпіталізовано дев’ять постраждалих з мікроавтобусу. Серед травмованих є діти.

Люди, які їхали у мікроавтобусі, поверталися з відпочинку на морі. Серед них були сім’ї з дітьми.

Opel влетів у вантажівку

23 липня в Літинському районі Вінницької області легковик Opel Zafira влетів у вантажівку MAN.

У ДТП загинуло четверо пасажирів Opel. Двоє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Після удару MAN виїхав на узбіччя і перекинувся.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото, відео: dtp.kiev.ua, Киев Оперативный