ДТП під Києвом: подробиці ДТП 25 липня 2020 під Києвом

На околиці села Семиполки під Києвом сталась ДТП – вантажівка зім’яла легковий автомобіль Volkswagen та перекинула мікроавтобус.
Легковик виїхав на зустрічну смугу, де зачепив фуру. Її занесло просто в лоб автобусу, повного людей.
Водій автобуса встиг зманеврувати та виїхав на узбіччя, але там перевернувся.
– Від удару легковик перетворився на купу металу. На місці медики, поліція і рятувальники. Рух ускладнено, – йдеться в повідомленні.
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У аварії загинув водій Volkswagen, госпіталізовано дев’ять постраждалих з мікроавтобусу. Серед травмованих є діти.
Люди, які їхали у мікроавтобусі, поверталися з відпочинку на морі. Серед них були сім’ї з дітьми.
Opel влетів у вантажівку
23 липня в Літинському районі Вінницької області легковик Opel Zafira влетів у вантажівку MAN.
У ДТП загинуло четверо пасажирів Opel. Двоє отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Після удару MAN виїхав на узбіччя і перекинувся.
Джерело: dtp.kiev.ua
Фото, відео: dtp.kiev.ua, Киев Оперативный