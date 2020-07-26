Муса Сулейманов найден мертвым

В селе Строгоновка под Симферополем нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал накануне.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в оккупированном Крыму.

— Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия, – заявили в МЧС.

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Журналист Лиля Буджурова в Facebook рассказала, что ребенка обнаружили мертвым в сливной яме рядом с домом.

Муса Сулейманов пропал 24 июля. Его поиском занимались правоохранители, кинологи и волонтеры.

Местная полиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 105 УК России – убийство малолетнего лица.

Муса Сулейманов — сына арестованного оккупационными властями гражданского журналиста Руслана Сулейманова.