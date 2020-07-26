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Факти / Надзвичайні події

У Криму знайшли мертвим зниклого Мусу Сулейманова

У селі Строганівка під Сімферополем знайшли мертвим трирічного Мусу Сулейманова, який зник напередодні.

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії в окупованому Криму.

– Пошукові роботи в селі Строганівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження без ознак життя. Ведуться слідчі дії, – заявили в МНС.

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Журналіст Ліля Буджурова в Facebook розповіла, що дитину виявили мертвою в зливній ямі поруч з будинком.

Мусу Сулейманова знайшли мертвим

Муса Сулейманов зник 24 липня. Його пошуком займалися правоохоронці, кінологи і волонтери.

Місцева поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення дитини. Російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за п. в ч. 2 ст. 105 КК Росії – вбивство малолітньої особи.

Муса Сулейманов – син заарештованого окупаційною владою громадянського журналіста Руслана Сулейманова.

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