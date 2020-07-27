С самого утра на Закарпатье шел дождь — сильный ливень повлек подтопления улиц в городах Закарпатья, и в частности Ужгороде.

На этот раз затопило улицу позади здания Закарпатской ОГА, не выдержала даже система канализации, оттуда прорвалась вода. На видео видно, как из-за ливня BMW ушло под воду.

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Затоплены не только областной центр, но и соседние села.

Непогода в Бердянске

В Запорожской области в Бердянске из-за ливней с грозами 27 июля остановился транспорт. Из-за высокого уровня воды, выше колен, люди не могут перейти дорогу.

Также из-за непогоды обесточены микрорайоны Коса, Военный городок и частично Нагорная часть в районе улицы Софиевской.