Від самого ранку на Закарпатті падав дощ – сильна злива спричинила підтоплення вулиць у містах Закарпаття, та зокрема Ужгороді.

На цей раз затопило вулицю позаду будівлі Закарпатської ОДА, не витримала навіть система каналізації, звідти прорвалася вода. На відео видно, як через зливу BMW пішло під воду.

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Затоплено не лише обласний центр, а й сусідні села.

Негода в Бердянську

У Запорізькій області в Бердянську через зливи з грозами 27 липня зупинився транспорт. Через високий рівень води, вище колін, люди не можуть перейти дорогу.

Також через негоду знеструмлено мікрорайони Коса, Військове містечко і частково Нагірна частина в районі вулиці Софіївській.