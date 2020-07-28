Во Львовской области взорвался автомобиль, погиб мужчина

Утром 28 июля в селе Княжем во Львовской области прогремел взрыв в автомобиле.

Инцидент произошел около 6.00

Взорвалась Mitsubishi Pajero, которая принадлежит жителю Львова 1953 года рождения.

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Во время взрыва в салоне находился мужчина, который погиб на месте.

Полиция устанавливает личность жертвы и все обстоятельства трагедии.

Во Львовской области горел грузовой автомобиль

26 апреля в городе Судовая Вишня Львовской области горел грузовой автомобиль Министерства обороны Украины.

Во время пожара один человек погиб, еще один — получил 60% ожогов тела.