У Львівській області вибухнув автомобіль, загинув чоловік

Вранці 28 липня в селі Княжому у Львівській області прогримів вибух в автомобілі.
Інцидент стався близько 6.00
Вибухнула Mitsubishi Pajero, яка належить жителю Львова 1953 року народження.
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Під час вибуху в салоні знаходився чоловік, який загинув на місці.
Поліція встановлює особу жертви і всі обставини трагедії.
У Львівській області горів вантажний автомобіль
26 квітня в місті Судова Вишня Львівської області горів вантажний автомобіль Міністерства оборони України.
Під час пожежі одна людина загинула, ще одна — отримала 60% опіків тіла.