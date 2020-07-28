У Львівській області вибухнув автомобіль, загинув чоловік

Вранці 28 липня в селі Княжому у Львівській області прогримів вибух в автомобілі.

Інцидент стався близько 6.00

Вибухнула Mitsubishi Pajero, яка належить жителю Львова 1953 року народження.

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Під час вибуху в салоні знаходився чоловік, який загинув на місці.

Поліція встановлює особу жертви і всі обставини трагедії.

У Львівській області горів вантажний автомобіль

26 квітня в місті Судова Вишня Львівської області горів вантажний автомобіль Міністерства оборони України.

Під час пожежі одна людина загинула, ще одна — отримала 60% опіків тіла.