Возле села Визирка Лиманского района Одесской области неизвестные обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула, который возвращался из Южного в Одессу.

Об этом активист рассказал на своей странице в Facebook.

— Совершено покушение на меня. Жду полицию, — написал Демьян Ганул.

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Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, объявили операцию Перехват.

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы и решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Покушение на заместителя мэра Черкасс

16 июля заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар исчез, по данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Позже стало известно, что исчезновение мужчины было заранее спланированной операцией, направленной на разоблачение злоумышленника, который хотел совершить покушение на жизнь Ботнара.

По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, планировал покушение на его заместителя местный депутат Максим Шадловский.