Біля села Визирка Лиманського району Одеської області невідомі обстріляли автомобіль активіста Дем’яна Ганула, який повертався з Южного до Одеси.

Про це активіст розповів на своїй сторінці у Facebook.

– Скоєно замах на мене. Чекаю на поліцію, – написав Дем’ян Ганул.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, оголосили операцію Перехоплення.

Поліція встановлює обставини стрілянини і вирішує питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Замах на заступника мера Черкас

16 липня заступник мера Черкас Юрій Ботнар зник, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Пізніше стало відомо, що зникнення чоловіка було заздалегідь спланованою операцією, спрямованою на викриття зловмисника, який хотів вчинити замах на життя Ботнара.

За словами мера Черкас Анатолія Бондаренка, планував замах на його заступника місцевий депутат Максим Шадловський.