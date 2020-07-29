В Кременчуге местная жительница обратилась в полицию из-за нетрезвого и агрессивного мужчины, который к ней приставал.

Когда правоохранители приехали на место происшествия, то правонарушитель уже исчез, однако его быстро нашли в авто Daewoo Lanos.

— Правоохранители остановили его автомобиль, однако выходить он отказался и начал заниматься сексом с женщиной, которая сидела рядом. Впоследствии мужчина таки открыл окно автомобиля. Ему объявили об обнаружении у него признаков алкогольного опьянения, — рассказали в местной полиции.

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Мужчину отстранили от управления, авто заблокировать и составили на него протокол за административное правонарушение по ст. 130 и постановление по ст. 126.

На Одесчине 19-летний парень изнасиловал пенсионерку

В Одесской области 19-летний юноша сломал дверь в дом 62-летней женщины, после чего ударил ее по голове и совершил над ней насилие.

За несколько часов работники территориального отдела полиции разыскали злоумышленника — он скрывался в лесополосе.