У Кременчуці місцева мешканка звернулася до поліції через нетверезого та агресивного чоловіка, який до неї чіплявся.

Коли правоохоронці приїхали на місце події, то правопорушник уже зник, проте його швидко знайшли в авто Daewoo Lanos.

– Правоохоронці зупинили його автомобіль, проте виходити він відмовився та почав займатись сексом з жінкою, яка сиділа поруч.

Згодом чоловік таки відчинив вікно автомобіля. Йому оголосили про виявлення у нього ознак алкогольного сп’яніння, – розповіли у місцевій поліції.

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Чоловіка відсторонили від керування, авто заблокувати та склали на нього протокол за адміністративне правопорушення за ст. 130 та постанову за ст. 126.

На Одещині 19-річний хлопець зґвалтував пенсіонерку

В Одеській області 19-річний юнак зламав двері до будинку 62-річної жінки, після чого вдарив її по голові та вчинив над нею насильство.

За кілька годин працівники територіального відділу поліції розшукали зловмисника – він переховувався у лісосмузі.