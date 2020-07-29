Служба безпеки України затримала двох організаторів серії вибухів у Києві. За попередньою версією слідства, саме вони підірвали смітник біля метро Шулявська та влаштували вибух у житловому будинку на столичному Подолі.

Також вони причетні до встановлення вибухового пристрою біля метро Мінська, а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка.

Після першого вибуху організатори терактів надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ свої вимоги.

Вони вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю $500 тис. на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

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Вибухи біля метро Шулявська та Мінська: затримано підозрюваних, що вимагали $0,5 млн / 6 фотографий

Правоохоронці ідентифікували власників та користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення терактів.

Для вчинення терактів зловмисники використовували різні телефони та картки операторів мобільного зв’язку.

Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази.

Двом затриманим повідомлено про підозру за статтею Терористичний акт. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Вибух на метро Мінська

21 липня, близько 12.30 прогримів вибух на виході з станції метро Мінська.

За даними правоохоронців, було знешкоджено ще два вибухових пристрої, які були закріплені між легковою автівкою та кіоском біля ринку Мінський.

За останні два тижні це був другий випадок мінування на станціях метро. 17 липня у Києві на станції Шулявська вибухнув смітник, одна людина постраждала.