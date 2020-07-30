В результате ДТП на трассе Киев-Одесса возле Кривого озера в Николаевской области погибли двое мужчин – 26-ти и 30-ти лет.

Их на территории АЗС насмерть сбил грузовик DAF с полуприцепом, который перед этим врезался в отбойник.

Грузовиком во время совершения смертельного ДТП управлял 47-летний мужчина.

Против него открыто уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины. Водителю грозит тюремный срок от пяти до десяти лет.

Николаевская полиция просит предоставить какую-либо информацию об аварии, а также записи с видеорегистраторов момента ДТП.

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На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС / 3 фотографии

Под Киевом грузовик раздавил легковушку

На окраине села Семиполки под Киевом произошла авария, при которой грузовик смял легковой автомобиль Volkswagen и перевернул микроавтобус.

Жертвой аварии стал водитель Volkswagen. Еще девятерых пассажиров микроавтобуса госпитализировали. Среди пострадавших были дети.