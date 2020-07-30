PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС

В результате ДТП на трассе Киев-Одесса возле Кривого озера в Николаевской области погибли двое мужчин – 26-ти и 30-ти лет.

Их на территории АЗС насмерть сбил грузовик DAF с полуприцепом, который перед этим врезался в отбойник.

Грузовиком во время совершения смертельного ДТП управлял 47-летний мужчина.

Против него открыто уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины. Водителю грозит тюремный срок от пяти до десяти лет.

Николаевская полиция просит предоставить какую-либо информацию об аварии, а также записи с видеорегистраторов момента ДТП.

Читайте: На Виннитчине Opel влетел в грузовик: четверо погибших

  • На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС
  • На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС
  • На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС
  • На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС
  • На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС
  • На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС
На трассе под Николаевом грузовик сбил насмерть двух мужчин на АЗС / 3 фотографии

Под Киевом грузовик раздавил легковушку

На окраине села Семиполки под Киевом произошла авария, при которой грузовик смял легковой автомобиль Volkswagen и перевернул микроавтобус.

Жертвой аварии стал водитель Volkswagen. Еще девятерых пассажиров микроавтобуса госпитализировали. Среди пострадавших были дети.

Источник: Нацполиция

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх