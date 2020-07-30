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Факти / Надзвичайні події

На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса біля Кривого озера на Миколаївщині загинули двоє чоловіків – 26-ти і 30-ти років.

Їх на території АЗС на смерть збила вантажівка DAF з напівпричепом, яка перед цим врізалася у відбійник.

Вантажівкою під час вчинення смертельної ДТП керував 47-річний чоловік.

Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України. Водієві загрожує тюремний термін від п’яти до десяти років.

Миколаївська поліція просить надати будь-яку інформацію про аварію, а також записи з відеореєстраторів моменту ДТП.

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  • На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС
  • На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС
  • На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС
  • На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС
  • На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС
  • На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС
На трасі під Миколаєвом вантажівка збила на смерть двох чоловіків на АЗС / 3 фотографии

Під Києвом вантажівка розчавила легковик

На околиці села Семиполки під Києвом сталася аварія, під час якої вантажівка зім’яла легковик Volkswagen і перекинула мікроавтобус.

Жертвою аварії став водій Volkswagen. Ще дев’ятьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували. Серед постраждалих були діти.

Джерело: Нацполіція

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