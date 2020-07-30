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Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих в Білорусі найманців Вагнера

Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі найманців російської ПВК Вагнера.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Юридичними аспектами справи займатиметься Офіс генпрокурора, однак там наразі не коментують це питання.

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Затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня стало відомо, що у Білорусі затримали понад 30 найманців ПВК Вагнера, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання бойовиків надзвичайною ситуацією та обурився на російських журналістів.

Керівництво Білорусі відкрило кримінальну справу проти затриманих під Мінськом найманців російської ПВК Вагнера, підозрюючи їх у підготовці теракту. Усі 32 особи уже дають свідчення.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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