В окупованому Криму сталася масштабна аварія. Маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули дев’ятеро людей, ще 10 постраждали.

Аварія сталася у Білогірському районі на автодорозі Таврида біля села Русаківка. За попередньою інформацією, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який прямував до Сімферополя, зіткнувся зі КамАЗом.

Відомо, що всього в автобусі перебували 18 людей. Водій мікроавтобуса загинув, водій вантажівки не постраждав.

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До лікарні госпіталізували четверо людей, зокрема вагітну жінку. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, троє – у стані середньої тяжкості. Також відомо, що в автобусі було двоє дітей, але вони не постраждали.

В Крыму сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с погибшими, произошедшего в Белогорском районе Республики Крым https://t.co/Ka2t0TplvC pic.twitter.com/4Dh3BiJ830 — МВД Крым (@MVD_Crimea) July 31, 2020

За попередньою інформацію МВС, причиною ДТП могло стати те, що водій маршрутного автобуса заснув за кермом.

Нещодавно смертельна ДТП сталася під Миколаєвом. На трасі Київ-Одеса на території АЗС вантажівка збила на смерть двох чоловіків. Перед цим автомобіль врізався у відбійник.

Фото: МВС Криму