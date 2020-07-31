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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП в Криму: загинули дев’ятеро людей, 10 постраждали

В окупованому Криму сталася масштабна аварія. Маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули дев’ятеро людей, ще 10 постраждали.

Аварія сталася у Білогірському районі на автодорозі Таврида біля села Русаківка. За попередньою інформацією, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який прямував до Сімферополя, зіткнувся зі КамАЗом.

Відомо, що всього в автобусі перебували 18 людей. Водій мікроавтобуса загинув, водій вантажівки не постраждав.

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До лікарні госпіталізували четверо людей, зокрема вагітну жінку. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, троє – у стані середньої тяжкості. Також відомо, що в автобусі було двоє дітей, але вони не постраждали.

За попередньою інформацію МВС, причиною ДТП могло стати те, що водій маршрутного автобуса заснув за кермом.

Нещодавно смертельна ДТП сталася під Миколаєвом. На трасі Київ-Одеса на території АЗС вантажівка збила на смерть двох чоловіків. Перед цим автомобіль врізався у відбійник.

Фото: МВС Криму

Джерело: ТАСС

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