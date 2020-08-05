Шла на встречу: в Киеве женщина решила спуститься с 6 этажа на веревке из простыней

В жилой многоэтажке на улице Оноре де Бальзака в Киеве женщина решила спуститься из своей квартиры по веревке из связанных простыней. Ее жилье находится на шестом этаже.

Прибывшие на место полицейские увидели женщину уже на уровне пятого этажа.

Она сказала, что не чувствует рук и ног и сейчас упадет.

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Правоохранители поднялись к соседям на пятый этаж и попросили пустить их на балкон. Им удалось перехватить женщину и затащить ее на балкон.

Потерпевшая заявила, что таким образом она собиралась выйти на встречу со знакомым. Однако, не рассчитала силы.

В Киеве похитили маршрутку

27 июля в Киеве двое парней похитили маршрутку Богдан и катались на нем в дворе многоэтажки по улице Тульчинской.

Они ездили на большой скорости, выезжали на бордюры и во время поездки передавали руль друг другу.

Через 10 минут они бросили автобус возле дома и ушли.

Фото: politeka.net