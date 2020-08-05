Йшла на зустріч: у Києві жінка вирішила спуститися з 6 поверху на мотузці з простирадел

У житловій багатоповерхівці на вулиці Оноре де Бальзака в Києві жінка вирішила спуститися зі своєї квартири по мотузці зі зв’язаних простирадел. Її житло знаходиться на шостому поверсі.

Прибулі на місце поліцейські побачили жінку вже на рівні п’ятого поверху.

Вона сказала, що не відчуває рук і ніг і зараз впаде.

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Правоохоронці піднялися до сусідів на п’ятий поверх і попросили пустити їх на балкон. Їм вдалося перехопити жінку і затягнути її на балкон.

Потерпіла заявила, що таким чином вона збиралася вийти на зустріч зі знайомим. Однак, не розрахувала сили.

У Києві викрали маршрутку

27 липня в Києві двоє хлопців викрали маршрутку Богдан і каталися на ньому у дворі багатоповерхівки по вулиці Тульчинській.

Вони їздили на великій швидкості, виїжджали на бордюри і під час поїздки передавали кермо один одному.

Через 10 хвилин вони кинули автобус біля будинку і пішли.

Фото: politeka.net