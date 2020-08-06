PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

8-летний мальчик утонул в бассейне развлекательного комплекса в Киеве

В столичном развлекательном комплексе на проспекте генерала Ватутина погиб 8-летний ребенок, который отдыхал вместе с мамой.

Мальчик утонул во время плавания в бассейне, сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

В центре отметили, что ребенок погиб по вине матери, которая оставила его без присмотра.

Из 116 случаев выезда бригад скорой на вызовы 5 августа, в 30 случаях пострадали дети, добавили в медики.

— Практика показывает, что травмирование детей в основном происходит по вине взрослых, — говорится в сообщении.

Читайте: Большая рыба затянула в воду: на Закарпатье утонул рыбак

В Кривом Роге 5-летняя девочка утонула в бассейне

В Днепропетровской области 17 июля взрослые не усмотрели за 5-летним ребенком, который плавал в бассейне во дворе своего дома.

Когда родители оставили девочку без присмотра, она случайно утонула.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка