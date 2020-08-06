8-летний мальчик утонул в бассейне развлекательного комплекса в Киеве

В столичном развлекательном комплексе на проспекте генерала Ватутина погиб 8-летний ребенок, который отдыхал вместе с мамой.

Мальчик утонул во время плавания в бассейне, сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

В центре отметили, что ребенок погиб по вине матери, которая оставила его без присмотра.

Из 116 случаев выезда бригад скорой на вызовы 5 августа, в 30 случаях пострадали дети, добавили в медики.

— Практика показывает, что травмирование детей в основном происходит по вине взрослых, — говорится в сообщении.

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В Кривом Роге 5-летняя девочка утонула в бассейне

В Днепропетровской области 17 июля взрослые не усмотрели за 5-летним ребенком, который плавал в бассейне во дворе своего дома.

Когда родители оставили девочку без присмотра, она случайно утонула.