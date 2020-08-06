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Факти / Надзвичайні події

8-річний хлопчик потонув у басейні розважального комплексу в Києві

У столичному розважальному комплексі на проспекті генерала Ватутіна загинула 8-річна дитина, яка відпочивала разом із мамою.

Хлопчик втопився під час плавання у басейні, повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

У центрі зазначили, що дитина загинула з вини матері, яка залишила її без нагляду.

З 116 випадків виїзду бригад швидкої на виклики 5 серпня, у 30 випадках постраждали діти, додали медики.

– Практика показує, що травмування дітей в основному відбувається з вини дорослих, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Велика риба затягнула у воду: на Закарпатті потонув рибалка

У Кривому Розі 5-річна дівчинка потонула в басейні

На Дніпропетровщині 17 липня дорослі не вгледіли за 5-річною дитиною, яка плавала в басейні у дворі свого будинку.

Коли батьки залишили дівчинку без нагляду, вона випадково втопилася.

Фото: Dreamstime

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