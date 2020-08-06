8-річний хлопчик потонув у басейні розважального комплексу в Києві

У столичному розважальному комплексі на проспекті генерала Ватутіна загинула 8-річна дитина, яка відпочивала разом із мамою.
Хлопчик втопився під час плавання у басейні, повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
У центрі зазначили, що дитина загинула з вини матері, яка залишила її без нагляду.
З 116 випадків виїзду бригад швидкої на виклики 5 серпня, у 30 випадках постраждали діти, додали медики.
– Практика показує, що травмування дітей в основному відбувається з вини дорослих, – йдеться в повідомленні.
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У Кривому Розі 5-річна дівчинка потонула в басейні
На Дніпропетровщині 17 липня дорослі не вгледіли за 5-річною дитиною, яка плавала в басейні у дворі свого будинку.
Коли батьки залишили дівчинку без нагляду, вона випадково втопилася.