Телефон, обмотанный проволокой: в Киеве взрывчатку заложили прямо под офисом

В Киеве на Печерске утром 9 августа было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Правоохранители нашли на заборе мобильный телефон, обмотанный проволокой.
— Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении.
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Самодельная взрывчатка была заложена возле одного из офисов на ул. Большая Васильковской.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, все обстоятельства устанавливаются.
Несколько дней назад, 5 августа, полиция обнаружила подозрительный предмет на станции метро Лукьяновская в Киеве.
Были вызваны специальные службы. У метро находились машины полиции и пожарные.
При обследовании станции метро правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.
Источник: Поліція Києва