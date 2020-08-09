В Киеве на Печерске утром 9 августа было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Правоохранители нашли на заборе мобильный телефон, обмотанный проволокой.

— Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении.











Телефон, обмотанный проволокой: в Киеве взрывчатку заложили прямо под офисом / 3 фотографии

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Самодельная взрывчатка была заложена возле одного из офисов на ул. Большая Васильковской.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, все обстоятельства устанавливаются.

Несколько дней назад, 5 августа, полиция обнаружила подозрительный предмет на станции метро Лукьяновская в Киеве.

Были вызваны специальные службы. У метро находились машины полиции и пожарные.

При обследовании станции метро правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.

Источник: Поліція Києва