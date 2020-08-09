Телефон, обмотаний дротом: у Києві вибухівку заклали прямо під офісом

У Києві на Печерську вранці 9 серпня було виявлено саморобний вибуховий пристрій.
Правоохоронці знайшли на огорожі мобільний телефон, який був обмотаний дротом.
– Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, в результаті події ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні.
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Саморобну вибухівку було закладено біля одного із офісів на вул. Велика Васильківській.
На місці події продовжують працювати правоохоронці, усі обставини встановлюються.
Декілька днів тому, 5 серпня, поліція виявила підозрілий предмет на станції метро Лук’янівська у Києві.
Було викликано спеціальні служби. Біля метро перебували машини поліції і пожежники.
Під час обстеження станції метро правоохоронці жодних вибухонебезпечних речовин та предметів не виявили.
Джерело: Поліція Києва