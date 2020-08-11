На Одещині вітчим місяць ґвалтував 12-річну падчерку неприродним способом

У селі Старокозаче Білгород-Дністровського району (Одеська область) 13-річна дівчинка стала жертвою вітчима, який протягом усього минулого місяця ґвалтував падчерку неприродним способом.

Про це повідомила начальник служби у справах дітей Старокозацької ОТГ Ірина Іванова. За її словами, чоловік казав дівчинці, що робить це спеціально, бо потім ніхто не доведе його провину.

Коли працівники соцслужби і поліцейські приїхали до батьків дівчинки, її мати перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння. У вітчима також були явні ознаки тривалого вживання спиртного.

Але мати дівчинки відмовилася писати заяву на чоловіка до поліції, а від працівника соцслужб прийняти її не можуть, оскільки заявити про те, що сталося, може тільки потерпілий.

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Наразі дівчинку вилучили дитину з сім’ї, вона перебуває в центрі соціально-психологічної реабілітації, проходить медичний огляд.

Психолог, яка працювала з дитиною розповіла, що дівчинка навіть працювала вночі. Вона збирала картоплю у місцевого фермера, за що отримувала 300 грн, але гроші забирав собі вітчим.

На жаль, в Україні все частіше повідомляють про випадки ґвалтування дітей у сім’ї. Так, на Рівненщині 14-річна дівчинка народила від вітчима-педофіла.

Дівчина була залякана, тому нічого не розповідала матері. А жінка навіть не помічала, що її донька при надії.

Джерело: Bessarabiainform