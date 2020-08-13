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Факты / Происшествия

ДТП на трассе Киев-Одесса: детали кровавой аварии с двумя погибшими

В Кировоградской области кровавое ДТП унесло жизни двух человек, еще 10 пассажиров получили травмы.

На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса Кошице-Одесса и Киев-Одесса. Водитель первого из-за технической неисправности направил транспортное средство на обочину. В это время в него врезался другой автобус.

Что стало причиной столкновения, водитель автобуса Киев-Одесса не объясняет.

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В результате аварии погибли пассажиры разных автобусов: 26-летняя девушка и 18-летний парень.

Раненым, среди которых одна женщина в тяжелом состоянии, оказывают медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Авария на трассе Киев-Одесса

13 августа ГСЧС сообщила о ДТП на трассе Киев-Одесса с погибшими и пострадавшими.

В результате столкновения двух рейсовых автобусов два человека погибли и еще 10 получили травмы.

На месте аварии работали правоохранители.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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