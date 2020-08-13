ДТП на трасі Київ-Одеса: деталі кривавої аварії з двома загиблими

У Кіровоградській області кривава ДТП забрала життя двох людей, ще 10 пасажирів отримали травми.

На трасі Київ-Одеса зіштовхнулися два автобуси Кошице-Одеса та Київ-Одеса. Водій першого через технічну несправність скерував транспортний засіб на узбіччя. У цей час у нього врізався другий автобус.

Що стало причиною зіткнення, водій автобуса Київ-Одеса не пояснює.

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У результаті аварії загинули пасажири різних автобусів: 26-річна дівчина та 18-річний хлопець.

Пораненим, серед яких одна жінка у тяжкому стані, надають медичну допомогу.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.

Аварія на трасі Київ-Одеса

13 серпня ДСНС повідомила про ДТП на трасі Київ-Одеса із загиблими та постраждалими.

Через зіткнення двох рейсових автобусів двоє людей загинули і ще 10 отримали травми.

На місці аварії працювали правоохоронці.