Возле Скадовска, что в Херсонской области, произошло смертельное ДТП — столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека.

Утром, 13 августа, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествие, которое произошло в 6 км от курортного города Скадовск.

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По данным полиции, 45-летняя жительница Херсона, которая управляла автомобилем Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и столкнулась с грузовым микроавтобусом DAF. В результате этой аварии погиб 49-летний мужчина женщины и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет.

— В результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир одного из транспортных средств и двое его малолетних детей. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

По предварительным данным дело возбуждено по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. За нарушение ПДД, которые привели к смерти, предусматривается лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.











Смертельное ДТП под Скадовском: три человека погибли, двое из них дети / 3 фотографии

ДТП в Украине

11 августа в Днепре грузовик столкнулся с маршрутным такси. Грузовой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус, в котором находились люди. В результате ДТП пострадали девять пассажиров.