Під Скадовськом, що у Херсонській області, сталася смертельна ДТП – зіткнулося два автомобіля, внаслідок чого загинули троє осіб.

Вранці, 13 серпня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду, яка сталася за 6 км від курортного міста Скадовськ.

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За даними поліції, 45-річна мешканка Херсону, яка керувала автомобілем Volkswagen Golf виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажним мікроавтобусом DAF. Внаслідок цієї аварії загинув 49-річний чоловік жінки та двоє їхніх синів, віком 11 та 14 років.

– В результаті зіткнення двох автомобілів загинув пасажир одного з транспортних засобів та двоє його малолітніх дітей. Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними справу відкрито за ст. 286 Кримінального кодексу України. За порушення ПДР, які призвели до смерті, передбачається позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.











Смертельна ДТП під Скадовськом: троє людей загинули, двоє з них діти / 3 фотографии

ДТП в Україні

11 серпня у Дніпрі вантажівка зіткнулась з маршрутним таксі. Вантажний автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу та протаранила мікроавтобус, у якому були люди. Внаслідок ДТП постраждало дев’ять пасажирів.