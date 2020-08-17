У Харкові чоловік організував нелегальний центр для реабілітації

У Харкові 36-річний мешканець Дніпропетровської області облаштував нелегальний реабілітаційний центр.

– З січня 2020 року потерпілих незаконно утримували у реабілітаційному центрі, застосовували фізичну силу та змушували вживати невідомі ліки, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили дев’ять паспортів, сім мобільних телефонів, банківські картки, ноутбук, 6,4 тис. грн.

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Зловмиснику загрожує покарання за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України – до 5 років позбавлення волі.







У Харкові чоловік силою утримував людей і лікував їх невідомими препаратами / 2 фотографии

На Херсонщині заробітчани опинились у трудовому рабстві

У Херсонській області близько двох місяців сезонні польові робітники провели у справжньому рабстві. Їх змушували важко працювати на полях за тарілку їжі.

Одинадцятеро чоловіків та двоє жінок приїхали на заробітки з різних регіонів України. Всіх 13 бригадир разом поселив у спільному бараці.