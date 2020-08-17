В Харькове мужчина, убегая от полиции, сорвался с балкона многоэтажки

В Харькове 39-летний мужчина, пытаясь убежать от правоохранителей, сорвался с балкона многоэтажного дома.
Инцидент произошел 17 августа на проспекте Победы.
Мужчина находился в гостях у своей знакомой. В это время к ней пришли работники полиции, чтобы проверить его причастность к совершению преступления. Женщина впустила правоохранителей, однако они не нашли харьковчанина в квартире.
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Он пытался скрыться от полиции и перелез через балкон восьмого этажа. Но попытка побега оказалась неудачной: мужчина сорвался и упал. От полученных травм он скончался на месте.
По словам полиции, информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Погибшего ранее неоднократно судили за разбои и грабежи.
Выбросился из окна многоэтажки
14 августа в Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством.
Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей.
Он выбросился из окна, его тело нашли на капоте автомобиля возле дома.