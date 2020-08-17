PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Харькове мужчина, убегая от полиции, сорвался с балкона многоэтажки

В Харькове 39-летний мужчина, пытаясь убежать от правоохранителей, сорвался с балкона многоэтажного дома.

Инцидент произошел 17 августа на проспекте Победы.

Мужчина находился в гостях у своей знакомой. В это время к ней пришли работники полиции, чтобы проверить его причастность к совершению преступления. Женщина впустила правоохранителей, однако они не нашли харьковчанина в квартире.

Читайте: В Харькове мужчина силой удерживал людей и лечил их неизвестными препаратами

Он пытался скрыться от полиции и перелез через балкон восьмого этажа. Но попытка побега оказалась неудачной: мужчина сорвался и упал. От полученных травм он скончался на месте.

Поліція 1 Смерть

По словам полиции, информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Погибшего ранее неоднократно судили за разбои и грабежи.

Выбросился из окна многоэтажки

14 августа в Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством.

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей.

Он выбросился из окна, его тело нашли на капоте автомобиля возле дома.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх