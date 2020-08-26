В Киевской области за рулем авто поймали 11-летнего сына полицейского

В селе Лебедевка Киевской области 11-летнего подростка поймали за рулем автомобиля.

Видео снял местный житель и разместил его в сети.

Мальчик был в авто без взрослых, в салоне находились еще двое младших товарищей. Подросток решил съездить в магазин.

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По словам жителей, мальчик неоднократно садился за руль. Его вседозволенность и безнаказанность они объясняют тем, что родители ребенка работают в полиции.

Правоохранители отреагировали на сообщение. В полиции планируют провести внутреннее расследование и разобраться в ситуации.

Ребенок за рулем

В городе Токмак Запорожской области 10-летний мальчик сел за руль Mercedes и поехал в супермаркет.

Малолетнего водителя задержала полиция.

На отца ребенка составили админпротокол.