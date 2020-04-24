В Запорожской области 10-летний мальчик приехал на Mercedes в магазин

В городе Токмак Запорожской области 10-летний ребенок приехал самостоятельно за рулем Mercedes в супермаркет. Инцидент зафиксировали местные жители на видео.

После распространения видеоматериала в соцсетях на него отреагировала местная полиция и нашла малолетнего водителя.

— Полицейские сектора реагирования патрульной полиции установили личность несовершеннолетнего и его родственников, — сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Полиция составила административный протокол на отца несовершеннолетнего нарушителя, а с мальчиком провели профилактическую беседу.

Напомним, в Киеве от разрыва пищевода умер двухлетний мальчик, который проглотил игрушку.