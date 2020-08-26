У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського

У селі Лебедівка Київської області 11-річного підлітка спіймали за кермом автомобіля.
Відео зняв місцевий мешканець та розмістив його у мережі.
Хлопець був в авто без дорослих, у салоні перебували ще двоє менших товаришів. Підліток вирішив з’їздити до магазину.
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За словами мешканців, хлопець неодноразово сідав за кермо. Його вседозволеність та безкарність вони пояснюють тим, що батьки дитини працюють у поліції.
Правоохоронці відреагували на повідомлення. У поліції планують провести внутрішнє розслідування та розібратися у ситуації.
Дитина за кермом
У місті Токмак Запорізької області 10-річний хлопчик сів за кермо Mercedes та поїхав до супермаркету.
Малого водія затримала поліція.
На батька дитини склали адмінпротокол.