У Київській області за кермом авто спіймали 11-річного сина поліцейського

У селі Лебедівка Київської області 11-річного підлітка спіймали за кермом автомобіля.

Відео зняв місцевий мешканець та розмістив його у мережі.

Хлопець був в авто без дорослих, у салоні перебували ще двоє менших товаришів. Підліток вирішив з’їздити до магазину.

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За словами мешканців, хлопець неодноразово сідав за кермо. Його вседозволеність та безкарність вони пояснюють тим, що батьки дитини працюють у поліції.

Правоохоронці відреагували на повідомлення. У поліції планують провести внутрішнє розслідування та розібратися у ситуації.

Дитина за кермом

У місті Токмак Запорізької області 10-річний хлопчик сів за кермо Mercedes та поїхав до супермаркету.

Малого водія затримала поліція.

На батька дитини склали адмінпротокол.