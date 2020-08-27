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Факти / Надзвичайні події

У Чернігові школярку зґвалтували в туалеті популярного фастфуду

27 серпня у популярному фастфуді в центрі Чернігова зґвалтували 17-річну школярку.

Інформація надійшла поліцейським близько 8.00.

За даними поліції, ґвалтівником виявився 27-річний житель Куликівського району. Він напав на дівчину в туалеті.

На крики школярки прибігли працівники закладу та викликали правоохоронців.

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Ґвалтівник раніше відбував покарання за майновий злочин.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
  • Зґвалтування в Чернігові: на дівчину напали в туалеті фастфуду
У Чернігові школярку зґвалтували в туалеті популярного фастфуду / 4 фотографии

Спроба зґвалтування в Києві

17 серпня в Києві працівники поліції оголосили про підозру чоловікові за замах на зґвалтування 19-річної дівчини.

Постраждала звернулася в поліцію Києва і повідомила, що її знайомий хотів її зґвалтувати. Однак його зупинила перехожа, яку він злякався і втік.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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