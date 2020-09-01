Мужчину, который разрушил знак Украина в Луганской области, приговорили к 2 годам тюрьмы

Суд Луганской области приговорил к двум годам лишения свободы мужчину, который разрушил знак Украина возле КПВВ Станица Луганская.

Инцидент произошел в июле: находясь у линии разграничения пьяный мужчина вел себя агрессивно и разгромил буквы конструкции знака.

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Как потом объяснил задержанный, он разозлился из-за того, что пограничники не пропустили его в оккупированный Луганск из-за отсутствия пропуска и паспорта.

Согласно приговору суда это уже девятое уголовное дело фигуранта.

Несмотря на это, 52-летний мужчина получил реальный срок. Кроме этого, действия, квалифицированные как хулиганство, оценили в 3 150 грн штрафа.

Надругательство над флагом Украины

В конце июля на Луганщине 25-летний мужчина сорвал и сжег флаг Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Преступные действия правоохранители квалифицировали по ст. 338 УК Украины — Надругательство над государственными символами.

За содеянное ему грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на 2020 год сумма одного составляет 2 102 грн).

Источник: Прокуратура Луганской области